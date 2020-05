Justice

Pas de vigne en altitude dans le canton de Vaud

Les juges de Saint-Gall ont débouté un habitant de Château-d'Oex qui voulait inscrire une partie de sa parcelle agricole en zone viticole.

En 2015, le Damounais avait exposé son projet au Service de l'agriculture et de la viticulture du canton. Il souhaitait consacrer environ 4000 mètres carrés à la culture de la vigne sur un terrain agricole de 6000 mètres. A cet effet, il demandait un changement de zone.

Il précisait vouloir planter des cépages Solaris, Léon-Millot, Rondo et Siramé. Le terrain orienté sud-est était en pente douce et très bien exposé. Il bénéficiait d'un microclimat, à l'abri des courants dominants. L'idée était d'expérimenter des cépages résistants pour la production de vin bio en conditions difficiles. La commune était favorable au projet.

Refus catégorique

Le service cantonal a opposé un refus catégorique à la demande d'inscription en zone viticole. Pour l'essentiel, il invoquait l'altitude du terrain - situé près de 400 mètres plus haut que la vigne la plus élevée du canton - une vocation viticole contestable et un risque de précédent.