Pas de villa grandiose pour Julia Fox, mais un petit appart mal rangé

Ce n’est pas un penthouse sur plusieurs étages ni une immense maison décorée par un architecte de renom. L’appartement de Julia Fox, actrice et ex-copine de Kanye West qui aime faire ses courses en maillot de bain , est un logement de deux pièces encombré, à Manhattan. Elle fait la visite dans une vidéo postée sur TikTok, qui a été vue plus de 3 millions de fois.

«On dirait l’appartement de Carrie Bradshaw, mais en 2023», décrit une abonnée, faisant référence à la taille et à l’organisation du logement. «Oui, c’est le désordre», commente-t-elle. En effet, on découvre que l’Italo-Américaine, âgée de 32 ans, a aménagé sa chambre dans le salon, faisant ainsi de sa chambre à coucher la salle de jeux de Valentino, son fils âgé de 2 ans, et un dressing. On y voit des boîtes à chaussures de luxe empilées dans la cuisine, «quelque chose de commun pour tous les New-yorkais», selon Julia Fox, mais aussi la mini-cuisine de son gamin, qui lui dispose de sa propre chambre. Elle confie pourtant dormir avec son enfant.