Tribunal fédéral: Pas de viol car «elle n'a pas verbalisé son refus» 

Après une fellation, Bryan et Mia ont eu une relation sexuelle durant laquelle la femme a repoussé l’homme en hurlant: «Don’t fucking touch me». Bryan «s’est immédiatement arrêté», ont déclaré les juges. La femme s’est levée et a quitté l’appartement, dont la porte n’était pas verrouillée. Elle a déposé plainte pour viol et contrainte sexuelle et a réclamé 10’000 francs d’indemnité pour tort moral. Le jeune homme a été acquitté par le Tribunal de Nyon en février 2022. Après ce verdict, la plaignante ainsi que le Ministère public ont fait appel au Tribunal cantonal (TC), qui a confirmé l’acquittement. La dernière partie de l’affaire vient de se jouer au Tribunal fédéral (TF) après un recours de la femme.