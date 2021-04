Rock Oz’Arènes : Pas d’édition en 2021 et changements à la tête du festival

Rock Oz’Arènes a annoncé, jeudi 22 avril 2021, qu’il n’aurait pas lieu cette année. La directrice, Charlotte Carrel, quitte également ses fonctions.

L’open air avenchois n’aura à nouveau pas lieu en 2021. Comme tant d’autres, il a décidé de faire l’impasse une année de plus face aux incertitudes liées à la situation sanitaire. «L’assouplissement progressif des mesures annoncé récemment par le Conseil fédéral a laissé entrevoir pendant un temps de nouvelles perspectives à la direction du festival, mais l’incertitude quant à la tenue d’une manifestation de grande ampleur a eu raison de son optimisme. Il était initialement prévu de réaliser une version réduite avec 3500 festivaliers, au lieu de 8000, avec places assises numérotées, mais la jauge autorisée étant encore incertaine, le risque financier encouru était trop grand. La pérennité de la manifestation aurait pu être compromise», ont communiqué les organisateurs jeudi 22 avril 2021. Ils en ont profité pour assurer que l’édition 2022, du 10 au 14 août, se déroulerait dans les arènes romaines, les travaux de rénovation de l’édifice étant repoussés. Les billets achetés en 2020 resteront valables.

Gros changement à la direction

Dans ce communiqué, on apprend également que Charlotte Carrel, fondatrice et actuelle directrice de l’événement, cède sa place: «Après près de 30 ans d’activité infatigable à la direction du festival, qu’elle a créé en 1994, Charlotte Carrel quitte sa fonction de directrice. Ce départ annoncé depuis 2019 est sans lien avec la situation actuelle. Il représente un gros travail de réflexions pour une réorganisation active et de qualité.» Elle ne quittera toutefois pas complètement l’open air puisqu’elle conservera la direction artistique. En outre, un nouveau conseil de fondation a été constitué. Il sera présidé par Olivier Magnin.