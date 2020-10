Echallens (VD) : Pas d’erreur humaine dans le déraillement du LEB

C’est un dysfonctionnement technique et non une défaillance humaine qui est à l’origine du déraillement d’une rame du LEB, fin septembre en gare d’Echallens.

Une rame du LEB avait déraillé à la fin du mois de septembre en gare d’Echallens (VD). Aucun collaborateur de l’entreprise n’est à l’origine de l’incident, révèle l’enquête. Ce déraillement empêche les trains de circuler entre Cheseaux et Bercher. Une situation qui perdurera jusqu’à début novembre dans le meilleur des cas.

«Les différentes fonctions d’exploitation remplies par la gare d’Echallens ne peuvent être reportées sur une autre gare», écrivent-ils dans leur communiqué. De plus, tout autre dispositif transitoire entraînerait des transbordements supplémentaires pour les clients, ce qui présenterait des risques aux abords des voies.

Concernant le déraillement de la rame, qui s’était produit de nuit et sans voyageur, il a été causé par un dysfonctionnement dans la transmission des commandes de l’aiguillage. «Il a pu être établi avec certitude qu’aucune action d’un collaborateur tl et LEB n’était liée à cet événement», poursuit le communiqué. Les différentes investigations ont été menées par le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) et des experts ferroviaires externes.