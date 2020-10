Nombreux tirs au but

Dans le groupe A, la Hongrie de Marco Rossi est allée s’imposer en Bulgarie 3-1 (1-0) et retrouvera en finale l’Islande qui, à domicile, a battu la Roumanie 2-1 (2-0) grâce à deux buts de Gylfi Sigurdsson inscrits à la 16e et à la 35e minute.

Dans les deux autres groupes, les quatre rencontres sont allées au-delà des 90 minutes et trois aux tirs au but.

Le groupe B a failli voir une finale irlandaise. L’Irlande du Nord a gagné en Bosnie-Herzégovine 1-1 (4-3 tab), mais, dans l’autre demi-finale, la République d’Irlande a perdu contre la Slovaquie, aussi après une séance de tirs au but (0-0, 4-2 tab).

Dans le groupe C, enfin, grâce à un but en prolongations de Sergej Milinkovic-Savic (102e) , la Serbie a battu la Norvège 2-1. Elle affrontera en finale l’ É cosse, qui a battu Israël aux tirs au but (0-0, 5-3 tab).