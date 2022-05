Football : Pas d’Europe pour les clubs russes et l’équipe féminine

L’UEFA a décidé que les équipes russes ne joueront pas les coupes européennes la saison prochaine, et les filles sont privées d’Euro cet été.

Mise à l’écart renforcée

La C1 sans le Zenit

Pas d’Euro féminin non plus

L’UEFA a par ailleurs acté le retrait de la Russie des 16 sélections participantes à l’Euro féminin, la remplaçant par le Portugal, qui avait été battu par les Russes en barrage d’accès à la compétition. En Ligue des nations masculine, la Russie ne participera pas à la phase de poules qui débute en juin et finira automatiquement dernière de son groupe de Ligue B composé de l’Islande, Israël, et de l’Albanie, une place synonyme de rétrogradation en Ligue C. Enfin, la candidature russe à l’organisation de l’Euro de football en 2028 et 2032, a été jugée «irrecevable» par l’UEFA.