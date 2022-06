Genève : Pas d’examens au secondaire II durant la Grève féministe du 14 juin

L’Instruction publique a demandé aux établissements de ne pas organiser d’épreuves le 14 juin, si possible.

La majorité des élèves du secondaire II genevois (15-20 ans) n’auront pas d’examens le 14 juin, date à laquelle se déroule la Grève féministe. Ainsi que le rapporte la RTS, la direction générale de l’enseignement a demandé aux établissements du bout du lac de ne pas prévoir d’épreuves ce jour-là, dans la mesure du possible (comme en 2019, mais pas comme 2020 et 2021, années où les sessions étaient perturbées par le Covid). Genève est le seul canton romand à avoir donné cette consigne. Ailleurs, les examens auront bien lieu et la grève ne sera pas considérée comme un motif d’absence valable.