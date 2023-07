Etats-Unis n'envisageraient pas d’expansion militaire dans le Pacifique

Pékin bénéficie d’avantages «très clairs» dans la région, a souligné cet officier supérieur qui commande la 25e division d’infanterie, forte de 12’000 hommes, à Oahu, à Hawaï. Il a mentionné le développement des capacités de défense de la Chine , notamment en matière de missiles de longue portée, et la facilité avec laquelle elle peut positionner des troupes et des équipements dans le Pacifique.

Pas d’expansion de la présence militaire américaine

En revanche, en cas de conflit, les États-Unis et leurs alliés devraient traverser les eaux internationales ou les territoires de plusieurs nations, requérant leur autorisation, ainsi que d’importants moyens de transport aériens, terrestres et maritimes. «Je ne vois pas d’expansion majeure de la présence militaire américaine dans la région», a commenté le général Ryan.

Des tensions entre Pékin et Washington ont éclaté ces dernières années au sujet de Taïwan que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, des revendications chinoises contestées sur une partie de la mer de Chine méridionale et en raison de la lutte d’influence en cours dans le Pacifique Sud.

La plus grande armée au monde

Le général Ryan a estimé que la question de Taïwan, une île que le gouvernement chinois ambitionne de «récupérer» , par la force si nécessaire, n’était peut-être que «le premier problème d’une campagne plus large» de la Chine pour «au minimum, devenir une puissance régionale hégémonique en Asie du Sud-Est et certainement pour parfaire ses aspirations mondiales».

Selon le département américain de la Défense, ce géant asiatique possède la plus grande marine de guerre du monde, la troisième force aérienne et, dans une certaine mesure, la plus grande armée.

Agir dans leur «intérêt»

La stratégie des Etats-Unis dans la zone indo-pacifique, rendue publique l’année dernière, donne la priorité aux alliances et non à un engagement direct.

Le général Ryan a toutefois affirmé que son pays n’appelait pas les Etats de la région à choisir entre Washington et Pékin. «Nous leur demandons simplement d’agir dans leur plus grand intérêt et de considérer que les États-Unis veulent être leurs partenaires et que d’autres nations libres et indépendantes qui attachent de la valeur à leur souveraineté dans la région – comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande – veulent être leurs partenaires», a-t-il déclaré.