Hockey sur glace - Pas d’exploit pour l’Allemagne, le bronze aux États-Unis

L’équipe d’Allemagne n’a jamais été en mesure de rééditer ses performances des quarts de finale (victoire 3-2 après les tirs au but contre la Suisse) et de la demi-finale, lorsqu’il ne lui avait notamment manqué qu’un tout petit peu de réussite en fin de match pour accrocher la Finlande (défaite 2-1).

Canada – Finlande à 19h15

Les É tats-Unis, pourtant privés des meilleurs joueurs en provenance de la NHL, ont été l’une des équipes les plus rafraîchissantes des Mondiaux. Il s’agit de la huitième médaille de bronze à un championnat du monde pour l’équipe américaine et la quatrième au cours des huit dernières années. Le seul et unique titre mondial d’une sélection US remonte toutefois à 88 ans déjà.