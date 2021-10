Fribourg : Pas d’expulsion malgré une huitième condamnation

Contrairement à la volonté du Ministère public, un Macédonien multirécidiviste pourra rester en Suisse.

Le procureur avait requis seize mois de prison et sept ans d’expulsion. Le juge a condamné le prévenu à quinze mois d’incarcération, mais il a renoncé à le renvoyer chez lui. Un trentenaire macédonien multirécidiviste échappe une nouvelle fois à un retour forcé, malgré ses huit condamnations en dix ans de présence en Suisse, et une volonté claire du Ministère public de l’envoyer sous d’autres cieux. Il a en effet bénéficié d’une clause de rigueur, le juge considérant que son intérêt de rester auprès de sa fille l’emportait sur l’intérêt public à le voir quitter le pays, explique «La Liberté».

Pour cette huitième condamnation, l’homme était accusé d’avoir engagé une course-poursuite avec les gendarmes fribourgeois, alors qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants et qu’il roulait sans permis. De plus, il avait commis des vols sur des chantiers de Bulle et de Villars-sur-Glâne. Dans le détail, il a été reconnu coupable de: empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, faux dans les certificats, vol, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs.