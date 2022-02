Lausanne : Pas d’expulsion pour l’Italien qui «aboie mais ne mord pas»

En détention avant jugement depuis 11 mois pour notamment menaces qualifiées et tentative de meurtre, un père de famille italien risquait le renvoi. Il a été condamné, mais ne sera pas expulsé.

Un Italien de 55 ans qui a été condamné pour menaces qualifiées ne sera pas expulsé du territoire suisse. Philippe Maeder/24 heures

Deux ans de prison sous déduction de 334 jours de détention avant jugement, 15 jours-amende à 10 francs, 300 francs d’amende, une partie de la peine privative de liberté, soit 12 mois, suspendue avec un sursis de 5 ans… Tel est le verdict de l’affaire Antonio*, un quinquagénaire italien de Lausanne poursuivi pour injure, menaces qualifiées, tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Ce père de trois enfants majeurs devra «poursuivre un traitement psychiatrique pour «canaliser sa violence» et son alcoolisme». Antonio doit une indemnité de 200 francs pour tort moral à un policier qu’il avait traité de «fils de p…». Les frais de justice, fixés à 48’400 francs, seront payés par le rentier AI «dès que sa situation financière le permettra».

Ni renvoi ni acquittement

Selon l’angle de vue, la bouteille peut être perçue à moitié pleine ou à moitié vide aussi bien pour le Ministère public que pour la défense. La procureure avait requis une peine de prison de 3 ans dont 15 mois ferme cumulée au renvoi en Italie de cet homme qu’elle considère comme un dangereux tyran domestique. «Il est reproché aux autorités d’avoir surréagi après l’appel à l’aide de la famille. On nous parle d’un chien qui aboie mais ne mord pas. Mais les chiens les plus gentils ont parfois des coups de folie», avait soutenu la procureure par intérim Sandrine Gruaz. Elle avait également requis le renvoi du tempétueux Italien, qui considère la Suisse comme un «pays de m…». Elle n’a pas eu gain de cause sur le volet expulsion.

L’air de la liberté

Avocate d’Antonio, Me Manuela Ryter Godel avait plaidé l’acquittement et une indemnité après avoir dénoncé le traitement «scandaleux et inhumain» réservé à son client en prison. Elle n’a pas été suivie par le Tribunal. Mais le suivi psy qu’elle a préconisé a été retenu. Ce qui permet à l’Italien privé de contact avec sa famille depuis bientôt un an de pouvoir retrouver les siens et d’humer l’air de la liberté dans moins d’une semaine.

*Prénom d’emprunt