Jeux vidéo : Pas d’extension de «Cyberpunk 2077» sur PS4 et Xbox One

Si peu de détails ont été dévoilés, hormis qu’il s’agira d’un thriller d’espionnage qui se déroulera dans un nouveau quartier de la ville de Night City, une chose est sûre: les joueurs possédant une console PS4 ou une Xbox One ne pourront pas y jouer. L’extension est en effet annoncée sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et la plateforme de streaming Stadia de Google. Le studio de développement CD Projekt Red, qui a eu des déboires avec la justice pour la piètre qualité de son jeu sur les consoles d’ancienne génération de Sony et Microsoft, estime que ces machines n’ont pas la capacité matérielle de faire tourner son futur contenu additionnel (DLC) dont un aperçu a été montré en vidéo.