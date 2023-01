Emeutes au Brésil: Pas «d’implication directe» de l’armée selon le ministre de la Défense

Émeutes au Brésil : Pas «d’implication directe» de l’armée selon le ministre de la Défense

Plus de 2000 arrestations

Plus de 4000 partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro ont semé le chaos à Brasilia, envahissant et saccageant le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Des infrastructures, des œuvres d’art inestimables et du mobilier faisant partie du patrimoine national ont été détruits par les émeutiers, qui ont laissé derrière eux des graffitis appelant à un coup d’État militaire.