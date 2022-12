Genève : Pas d’impôt sur les autos électriques, sauf pour les plus grosses

Pour ne pas favoriser l’achat de véhicules lourds, le Conseil d’Etat a décidé de limiter l’exonération complète de l’impôt sur les voitures de tourisme dont le poids n’excède pas 2500 kilos. Une décision prise en raison de l'urgence climatique et des engagements en vue de diminuer drastiquement les émissions de CO₂, a précisé mercredi le Conseil d’Etat. Les modèles plus gros bénéficieront cependant d'un bonus qui limite leur imposition à 50%. Par ailleurs, l'exonération des tracteurs agricoles est supprimée, «car le filtre à particules est de facto obligatoire pour respecter les normes d'émission».

Le gouvernement genevois a relevé que l’essor des véhicules 100% électriques se maintenait «à haut niveau». Entre le début de l’année et fin septembre, voitures de tourisme et motos de ce type ont clairement augmenté par rapport à la même période, l’an passé. Mais sans représenter – et de loin – la majorité du parc actuellement en circulation.