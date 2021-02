Politiciens insultés : Pas d’impunité pour les menaces gratuites sur le Net

Le Ministère public a ouvert cinq procédures pénales contre des internautes alors que d’autres ont reçu des courriers d’avertissement.

Les messages de haine se multiplient sur les réseaux sociaux à l’encontre des hommes politiques. C’est notamment le cas d’un certain Noah C qui a écrit sur Facebook: «Alain tu vis dangereusement, un jour nous nous verrons, marionnette Berset». Sa publication vindicative ciblant le ministre de la Santé Alain Berset lui a valu un courrier de FedPol, a rapporté la SonntagsZeitung. L’Office fédéral de la police l’a rendu attentif que ses déclarations pouvaient être qualifiées d’atteinte à l’honneur ou de diffamation et passibles de poursuites pénales. Dans les cas jugés un cran plus graves, la police fédérale se rend au domicile des auteurs pour leur rappeler la loi et les risques encourus.