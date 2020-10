Pour un couple valaisan, le décès de son chat Micina a été non seulement douloureux, mais injuste, rapporte la «Berner Zeitung». Les propriétaires ont accusé la clinique des petits animaux de l’Université de Berne de ne pas avoir correctement pris en charge leur petit protégé et ont réclamé par conséquent une indemnisation.

Déjà très mal en point

À son arrivée le 22 juillet 2016, le félin de 18 ans était dans un état critique. Les vétérinaires ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque et rénale. L’animal était en hypothermie et ne pouvait pas tenir sur ses pattes. Les soignants ont alors recommandé l’euthanasie à ses maîtres. Ce qu’ils ont refusé. Finalement, le lendemain, Micina décédait. Le couple a alors demandé près de 10’000 fr. de dommages et intérêts, ce que la justice a refusé.