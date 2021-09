Pisciculture d’Estavayer-le-Lac (FR) - Pas d’infractions graves mais une multitude d’erreurs

Le dossier de la pisciculture d ’ Estavayer-le-Lac continue d e faire parler de lui. Inaugurée à l ’ automne 2016, l ’ infrastructure a vu son activité cesser l’année suivante , en raison d ’ un problème d ’ eau qui n ’ était pas pompée assez en profondeur dans le lac de Neuchâtel. Le liquide contenait du sable et sa température était trop élevée. Elle n’a pas repris depuis lors.

Rendues publiques ce lundi, l es conclusions de la commission d’enquête parlementaire (CEP) « rejoignent celles des enquêtes techniques et administratives transmises au Grand Conseil en 2018 par le Conseil d’État», estime ce dernier. D es bâtiments et des installations n’ont pas été construits selon le projet initial, faute de budget . Si des soucis de gestion et d’organisation ont été constatés , aucune erreur grave ou infraction à des normes ou directives internes au Canton n’a été relevée.