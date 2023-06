Ne pas interdire trop vite des voitures neuves à essence et diesel

Accès aux installations de recharge électrique

Le rapport rendu mercredi souligne aussi qu’«un droit à l’installation ou à l’autorisation de l’infrastructure de recharge devrait être inscrit dans le droit des obligations pour les locataires et dans le Code civil pour les propriétaires par étages». Mais ce droit peut entrer en conflit avec la garantie de la propriété et la liberté économique et contractuelle prévues dans la Constitution. En guise de solution, Berne précise que «les cantons ont la possibilité de mettre en œuvre des programmes d’encouragement de manière autonome ou d’édicter des règlements pour la création des conditions nécessaires dans la construction et pour équiper les bâtiments et places de stationnement d’infrastructures de recharge selon l’état de la technique».