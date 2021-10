Corée du Nord : Pas d’unité du Conseil de sécurité de l’ONU pour une expression commune

La réunion, en réaction aux tirs de missile nord-coréen survenus cette semaine, a duré un peu plus d’une heure. Aucune position commune ne s’en est dégagée.

Le Conseil de sécurité de l’ONU à New York.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni vendredi en urgence sur les derniers tests de missiles de la Corée du Nord, sans parvenir à s’entendre sur une déclaration commune comme le voulait la France mais à laquelle se sont opposées la Russie et la Chine, selon des diplomates.

La réunion, d’un peu plus d’une heure et à huis clos, avait été demandée par les États-Unis – une initiative rare depuis 2017 -, la France et le Royaume-Uni. Son objectif était d’examiner le tir de missile en début de semaine par Pyongyang, présenté comme «hypersonique» par les Nord-Coréens. Depuis, la Corée du Nord a annoncé avoir testé jeudi avec succès un missile anti-aérien «récemment développé».