Affaire Quatennens : «Pas en notre nom», s’indignent des députées LFI

«Pas en notre nom»: les parlementaires insoumises Manon Aubry, Sarah Legrain et Alma Dufour ont critiqué vendredi l’interview donnée par leur collègue Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales , dans laquelle il annonce son retour à l’Assemblée nationale dès janvier.

«Un profond malaise»

«Comme beaucoup, je ressens un profond malaise face aux interviews d’Adrien Quatennens. Après une condamnation pour violences conjugales, on ne va pas à la TV pour minimiser ou «contextualiser» en dévoilant le passé de la victime», a tweeté Manon Aubry, députée européenne et co-présidente du groupe de Gauche au Parlement européen. «Cela va à l’encontre de notre combat féministe», a-t-elle assené.

Alma Dufour, députée de Seine-Maritime, a abondé: «La décision prise au sein du groupe est une radiation de notre collègue pour un temps défini. Je tiens à souligner que l’interview qu’il a faite sur BFM ne peut être portée en notre nom. J’apporte mon soutien à mes collègues qui s’en sont désolidarisés». «Depuis le début, je défends les positions collectives du groupe parlementaire insoumis», a assuré, elle aussi sur Twitter, Sarah Legrain, députée de Paris et membre de la cellule contre les violences sexistes et sexuelles de LFI. «Je me dois juste de réagir à la communication personnelle d’Adrien Quatennens: pas en mon nom, pas en notre nom», a-t-elle ajouté.