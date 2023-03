Etats-Unis : Pas encore candidat, le républicain DeSantis affirme pouvoir «battre» Biden

Getty Images via AFP

«J’ai ce qu’il faut pour être président et je peux battre Biden», a assuré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’un échange avec le journaliste et animateur polémiste Piers Morgan, qui doit être diffusé jeudi soir sur TalkTV, une chaîne du groupe Murdoch, et sur Fox Nation, selon le «New York Post».