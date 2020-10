Trafic ferroviaire : Pas encore de clarification des responsabilités

La commission des transports du Conseil des Etats rejette une motion du National qui exigeait que la responsabilité civile dans le transport ferroviaire soit clarifiée.

Pour des raisons de sécurité nationale, la question de la responsabilité de la qualité du matériel doit être réglée, affirme le député. Or, cela ne semble pas être le cas. Afin de réduire les coûts globaux du système et d’accroître la sécurité, la partie responsable devrait être plus clairement définie et les assurances de responsabilité civile adaptées.