Suisse/France/Italie : Pas encore officiels, les JO autour du Mont-Blanc sont déjà démentis

L’idée semblait alléchante: profiter des infrastructures déjà existantes et fédérer des forces dans trois pays pour organiser les Jeux olympiques d’hiver 2030 dans une vaste région autour du Mont-Blanc. Ce projet, dévoilé mercredi par «Le Temps», avait déjà fait tiquer Swiss Olympic, seule entité habilitée à déposer une candidature pour des JO. Elle estimait que le moment n’était pas approprié et soulignait qu’il n’était guère réaliste de se lancer dans une telle aventure, à sept ans de l’échéance.

Mais, du côté des élus de l’Espace Mont-Blanc, c’est la stupeur: personne n’a entendu parler de cette candidature, qui semble faire l’unanimité contre elle, selon les réactions recueillies par «Le Dauphiné libéré». De part et d’autre de la frontière, ils estiment que les préoccupations environnementales et l’évolution de l’économie touristique sont bien plus importantes que l’organisation de JO. Qui plus est, le nom de la coopération transfrontalière Espace Mont-Blanc a été évoqué dans l’annonce du projet de candidature, ce qui fâche le maire de Chamonix (F), vice-président français de ce groupement. Il souligne que le projet n’émane pas des instances politiques de l’Espace Mont-Blanc mais de privés, qui «parlent en leur nom propre».