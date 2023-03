Eagle-Eye Cherry n'avait pas envie de se casser la jambe au ski

Après Martin Solveig , Suzane et Klingande , c’était au tour d’Eagle-Eye Cherry de se produire sur le domaine skiable des Portes du Soleil à l’enseigne du Rock The Pistes. Vendredi 17 mars 2023, c’était la station de Châtel (F) qui a accueilli le concert du Suédois dont les tubes «Save Tonight» ou «Falling In Love Again» (publiés en 1998) sont encore dans de nombreuses têtes. À sa sortie de scène, l’homme était détendu et un peu béat. «C’est complètement différent de ce que j’ai l’habitude de faire. Normalement, je joue de nuit. Ça faisait vraiment très longtemps que je ne m’étais pas produit en milieu de journée. J’ai adoré voir tous ces gens en tenue de ski et lunettes de soleil sur le nez. La vibe était excellente. Le public a même essayé de m’avoir avec des boules de neige, mais j’ai réussi à esquiver», s’est marré le chanteur de 54 ans.

Côté actu, il a publié son sixième album «Back On Track», fin janvier 2023. «Mon plan était d’entrer en studio début 2020, mais le monde s’est arrêté avec la pandémie. J’ai dû ronger mon frein avant de pouvoir entrer en studio et me remettre enfin sur la bonne voie («Back On Track», en anglais). C’est aussi une manière de dire que je suis de retour en tant qu’artiste. J’ai traversé une période durant laquelle je n’étais plus vraiment sûr de vouloir continuer à l’être. Je voulais poursuivre dans la musique, mais sans être sous les projecteurs. J’ai compris que de tourner et de jouer sur scène me manquait énormément», a glissé Eagle-Eye Cherry non sans lancer un regard admiratif sur les montagnes qui l’entouraient.