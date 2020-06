Pas facile de comprendre les affiches antilittering

Parcs publics souillés

Face aux incivilités en matière de mégots et autres déchets jetés par terre, Lausanne manie à la fois la prévention et la sanction, avec des contraventions distribuées par des employés communaux assermentés. Si Stéphane Beaudinot semble satisfait de l’état de propreté dans les rues et les places depuis la fin du semi-confinement, la situation en matière de littering paraît très mauvaise dans les jardins publics et les parcs. Notamment ceux du bord du lac Léman les week-ends.