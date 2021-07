Sortie cinéma - Pas fou, ce «Kaamelott»

Après 458 épisodes d’une durée de 3min30 à 50 minutes, «Kaamelott» ­débarque en version longue (2 h) pour le grand écran. La trame suit les événements de la sixième saison, après qu’Arthur (Alexandre Astier) s’est réfugié à Rome. Dix ans ont passé. Alors que Lancelot (Thomas Cousseau) fait régner la terreur à Kaamelott et qu’une résistance se monte dans l’ombre, le duc d’Aquitaine (Alain Chabat) fait tout pour qu’Arthur reprenne sa place de roi.

Sting au casting, ça rime Pléthore de personnages se succèdent. Parmi les nouveaux venus: les artistes britanniques Jehnny Beth et Sting, ainsi que les acteurs Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne. Inutile de vous dire que les vannes fusent et que l’humour n’est jamais loin dans cette comédie médiévalo-burlesque d’Alexandre Astier, qui a mis une dizaine d’années à être au point, avant d’être encore retardée par la pandémie.