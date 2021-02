Daniel Kaluuya : Pas invité à la première de son film

Bien qu’il soit le héros de «Get Out», Daniel Kaluuya n’a pas pu assister à la présentation du long métrage au Festival du film de Sundance.

Daniel Kaluuya sera prochainement à l’affiche de «Judas and the Black Messiah»

Ne pas être invité à la première d’un film dans lequel on a un petit rôle est déjà vexant. Alors, imaginez ce que cela doit être quand on est la star de la production. C’est ce qui est arrivé à Daniel Kaluuya en 2017. L’acteur de 32 ans a révélé à l’animateur Graham Norton que la première mondiale de «Get Out», dans lequel il incarnait le héros, s’était déroulée sans lui au Festival du film de Sundance.