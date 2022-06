Nucléaire iranien : Pas les «progrès espérés» dans les négociations de Doha

Les États-Unis et l’Iran négocient de façon indirecte sur le nucléaire iranien depuis deux jours à Doha, sous la coordination de l’Union européenne.

Les négociations indirectes entre l’Iran et les États-Unis sur le nucléaire entamées depuis deux jours à Doha n’ont toujours pas réalisé les «progrès espérés par l’UE», a déclaré mercredi le coordinateur de l’Union européenne (UE) Enrique Mora.

L’émissaire américain pour l’Iran, Robert Malley, et le négociateur iranien Ali Bagheri ont commencé mardi dans la capitale qatarie des pourparlers indirects par l’intermédiaire de l’UE, en vue de débloquer les négociations de Vienne sur le nucléaire iranien. Les discussions en Autriche ouvertes en avril 2021 sont destinées à réintégrer les États-Unis à l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 et à ramener l’Iran au respect intégral de ses engagements dictés par ce pacte.

«Nous continuerons à travailler avec une urgence encore plus grande pour remettre sur les rails un accord clé pour la non-prolifération et la stabilité régionale», a ajouté le coordinateur de l’UE dans son tweet accompagné d’une photo de sa rencontre avec le négociateur en chef iranien.

«Nous sommes sérieux»

L’Iran a estimé dans la journée qu’un accord avec les États-Unis était possible dans les négociations sur le nucléaire iranien, tout en soulignant que les discussions de Doha devaient s’achever mercredi soir, deux jours après leur lancement.

«Si la partie américaine a des intentions sérieuses et se montre réaliste, un accord est possible à ce stade», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian lors de sa visite en Turkménistan, selon des propos rapportés mercredi par l’agence de presse officielle Irna.

«Nous sommes sérieux» dans notre volonté de conclure un accord, a-t-il dit par ailleurs, en soulignant que son pays ne céderait pas sur les «lignes rouges» posées par Téhéran dans le cadre de ces négociations. À Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé que «les discussions à Doha, qui se déroulent dans une atmosphère professionnelle et sérieuse, étaient prévues pour durer deux jours».

«Méthode Trump»

Des discussions internationales pour relancer l’accord ont débuté sous l’égide de l’UE en avril 2021 à Vienne, avant que le processus ne s’enlise en mars 2022. Des responsables iraniens ont déclaré plus tôt qu’ils espéraient des progrès au Qatar, exhortant toutefois les Américains à abandonner la «méthode Trump» de négociation.

«Nous espérons, si Dieu le veut, parvenir à un accord positif et acceptable si les États-Unis abandonnent la méthode Trump», a déclaré Ali Bahadori-Jahromi, porte-parole du gouvernement iranien. Il a décrit cette méthode comme le «non-respect du droit international et des accords passés et le mépris des droits du peuple iranien».