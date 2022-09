Neuchâtel / France : Pas moins de 25 kg d’or volés au Locle ont été revendus à Montbéliard

Une commissaire de police a épluché les registres d’un commerce spécialisé dans l’achat et la revente de métaux précieux. Et ça valait le coup.

L’intuition reste une valeur sûre dans le métier de policier. Et celle qu’a eue une commissaire de Montbéliard (F) en s’intéressant aux registres d’un marchand de métaux précieux a débouché sur une belle prise. En effet, un homme de 38 ans, sa compagne de 49 ans et le commerçant en question ont tous trois été interpellés, pour vol et recel d’or, rapporte RTN, qui se fonde sur une information de «L’Est Républicain».