Reprise éventuelle du foot

Pas plus de 300 personnes dans les stades suisses

Le Conseil fédéral a assoupli ses mesures, mais si les championnats de Super et Challenge League devaient reprendre, ce serait à huis presque clos. En attendant le 24 juin.

Le Conseil fédéral tranchera en outre le 24 juin sur les manifestations réunissant entre 300 et 1000 personnes et d’autres assouplissements possibles. Mais les manifestations de plus de 1000 personnes restent interdites jusqu’à fin août. On se dirige donc vers une fin des championnats à huis presque clos - pour autant que la fin des compétitions soit entérinée vendredi.