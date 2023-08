Savoie: Pas plus de 120 brins de génépi par jour

En Savoie, la cueillette de l’edelweiss est strictement interdite et celle du génépi limitée à 120 brins par jour et par personne, rappelle un communiqué de la préfecture du département, précisant que les contrevenants s’exposent à une amende pouvant atteindre 750 euros.

Lors de ces contrôles menés entre le 29 juillet et le 4 août sur les hauteurs du Mont-Cenis, un site remarquable pour sa flore soumis à une forte fréquentation touristique, plus de 8500 brins de génépi et près de 350 fleurs d’edelweiss ont été saisis aux mains de randonneurs sous l’autorité du parquet d’Albertville, précise la préfecture.

Espèces non protégées

Depuis 2021, un arrêté préfectoral encadre la cueillette des fleurs en Savoie, où il est interdit de prélever le lis orangé, le lis martagon, l’edelweiss, le cyclamens, et l’arnica sur les massifs de Chartreuse, des Bauges et de l’Épine. Chaque année, la destruction de stations complètes d’espèces végétales, et notamment de génépi, met en péril la préservation de ces espèces non protégées mais faisant partie du patrimoine naturel savoyard et, à plus grande échelle, alpin, selon la préfecture.