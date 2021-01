Coronavirus : Pas près d’être vaccinés, les Ukrainiens désespèrent

Le pays de 40 millions d’habitants, aux prises avec la pauvreté et des tensions géopolitiques avec la Russie voisine, n’est pas parvenu à injecter la moindre dose.

«Nous attendons très fortement le vaccin, car on vit avec un stress permanent», confie Vitaliï Sokolov, 49 ans. Ce praticien à l’hôpital N o 17 de Kiev travaille quotidiennement avec les malades du coronavirus. «C’est très frustrant d’être devancé par tous ses voisins dans la course aux vaccins», dit-il, ajustant son masque collé au visage avec du sparadrap.

L’Ukraine, pays parmi les plus pauvres d’Europe et au système de santé décrépit, a enregistré près de 1,2 million de cas de Covid-19 et plus de 21’000 morts pour 40 millions d’habitants. Les autorités assurent que les premières vaccinations pourraient débuter dès la mi-février, des promesses qui laissent cependant les soignants dubitatifs étant donné que jusqu’à présent aucune date précise de livraison de vaccin n’est annoncée. En cause, tout d’abord, l’incapacité pour l’Ukraine de passer commandes auprès des producteurs occidentaux comme Pfizer ou Moderna, confrontée à la concurrence des pays riches.