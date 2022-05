Delphine Wespiser: pas pressée de pouponner

Delphine Wespiser : Pas pressée de fonder une famille

L’ex-Miss France Delphine Wespiser est heureuse avec son compagnon, mais elle ne se sent pas encore prête à avoir un enfant avec lui.

Songe-t-elle maintenant à fonder une famille avec son chéri? «Je suis épanouie comme je suis et vu que je ne suis pas beaucoup à la maison ça n’irait pas. Je ne suis pas du genre à faire garder mes enfants par une nounou H24 donc actuellement, ce n’est pas possible», a confié la Française de 30 ans vendredi 13 mai 2022 dans une vidéo sur Instagram. Quant à se marier avec l’homme d’affaires, pas question non plus. «Les couples qui vont bien, dès qu’ils se marient, après il y a un truc qui se casse. Je préfère le diamant brut, avait-elle confié en avril 2022 dans l’émission de Cyril Hanouna. On est bien comme ça. Je pense qu’il ne faut pas trop modifier.»