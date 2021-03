Jennifer Garner : Pas pressée de se recaser

L’actrice Jennifer Garner n’a pas envie de retrouver un compagnon, surtout en cette période de pandémie…

Getty Images via AFP

Célibataire à 48 ans, Jennifer Garner préfère se concentrer sur ses enfants, qu’elle a eus avec son ex Ben Affleck.

Depuis sa rupture avec l’homme d’affaires John Miller, en 2020, après deux ans de relation, Jennifer Garner est célibataire. Cependant, l’actrice, à l’affiche du film « Yes Day », sur Netflix, n’a pas envie de retrouver l’amour de sitôt. Le fait de traverser cette période de pandémie avec ses trois enfants, Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans, et Samuel, 9 ans, qu’elle a eus avec son ex-mari, Ben Affleck, lui a fait prendre conscience qu’elle n’avait pas de temps pour sa vie sentimentale. «Je suis tellement loin de ça. Cela ne veut pas dire que je serai célibataire pour toujours, mais ce n’est pas le moment. Je ne n’ai besoin de compliquer la situation, je vais bien», confie l’Américaine de 48 ans dans « People ».

En plus, Jennifer a appris à devenir une femme forte et indépendante. «C’est ok pour moi d’être seule dans ma maison ou avec mes enfants. Je peux faire face quand ils s’effondrent. J’ai aussi mes moments difficiles, mais j’arrive vraiment à m’en sortir», assure-t-elle.