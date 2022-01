Sydney décrédibilisée à cause de ses scènes hot

Sydney Sweeney : Pas prise au sérieux à cause de ses scènes hot

Révélée dans «Euphoria», Sydney Sweeney constate que le fait de se déshabiller devant les caméras lui porte préjudice.

L’actrice américaine Sydney Sweeney est à l’affiche de la saison 2 de la série «Euphoria», diffusée sur RTS1. imago images/Picturelux

«Je suis très fière de mon travail dans «Euphoria», mais personne n’en parle car on m’y voit nue.» Sydney Sweeney déplore de ne pas être prise au sérieux en tant qu’actrice à cause de scènes où elle apparaît dénudée dans la série, diffusée sur RTS1. Pourtant, l’Américaine de 24 ans assure qu’elle ne se déshabille pas facilement devant les caméras. Celle qui incarne Cassie a su imposer ses choix au créateur de la fiction, Sam Levinson, quand il le fallait. «Il y a eu des situations où mon personnage était censé être seins nus et je disais à Sam que je ne pensais pas que ce soit vraiment nécessaire, confie-t-elle à «The Independent». Et il me répondait: «OK, on n’a pas besoin de ça.» La comédienne n’a donc ressenti aucune pression sur le plateau du feuilleton de HBO, où elle donne la réplique à Zendaya.

En revanche, sur d’autres tournages, Sydney a très mal vécu ses scènes osées. «J’ai eu des expériences où je voulais rentrer chez moi et me nettoyer à fond parce que je me sentais dégoûtante. Je n’étais pas à l’aise avec mon partenaire ou l’équipe de tournage. Et je pensais que mon personnage n’aurait pas dû faire ça», se souvient-elle.

La jeune femme fait donc un constat amer. Elle a reçu des critiques très positives quand elle a tourné dans la série «The White Lotus», mais on a complètement ignoré sa performance dans «Euphoria», uniquement parce qu’elle y apparaissait dénudée. «Quand un mec tourne une scène de sexe et montre son corps, il gagne un prix et il est admiré, dit-elle. Mais quand une fille fait la même chose, c’est complètement différent.»