Le courrier A ne sera pas supprimé : Pas question de se passer d’un service apprécié par la population

Alors que l'Office fédéral de la communication (Ofcom) proposait de supprimer le courrier A, le patron de la Poste estime qu’il s’agirait d’une erreur.

En 2020, le géant jaune a transporté 1,7 milliard de lettres, 1,4 milliard de publicités et environ 1 milliard de journaux.

«Les envois prioritaires représentent 30% du courrier et les non prioritaires 20%. Le reste est constitué des envois en masse. Pour quelles raisons devrait-on diminuer un service apprécié par la population et sur lequel il y a une demande?»