France

Pas rasés de près, ils sont empêchés de travailler

Vingt-cinq pompiers qui portent une moustache ou un bouc ne sont plus autorisés à partir en intervention, car ils ne peuvent pas porter en toute sécurité un masque FFP2.

La direction du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) estime ainsi qu'il n'est pas possible d'utiliser en toute sécurité un masque FFP2 si l'on porte une moustache ou un bouc. Vingt-cinq pompiers sont concernés au total.

Mais Julien Aquilano, pompier professionnel à Metz et représentant du personnel à la CGT, affirme de son côté à nos confrères qu'il n'y a «aucun risque puisque le masque FFP2 est posé sur notre peau nue. J'ai même un collègue qui a contacté l'Agence régionale de santé (ARS), qui a répondu que le rasage était une préconisation, et non une obligation. Si même l'ARS nous donne raison, je ne vois pas pourquoi notre hiérarchie se donne le droit de nous interdire toute pilosité faciale.» Certains pompiers, qui dénoncent «un abus de pouvoir» et «une atteinte à leur dignité», se sont aussi tournés vers le Défenseur des droits. (20 minutes)