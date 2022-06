Lausanne : Pas rentable, le SwissTech Convention Center va être cédé à la Confédération

Le centre de congrès est exploité depuis 2014 par l’EPFL. La propriété du bâtiment va être transférée pour 139,5 millions de francs, annonce Credit Suisse.

Le Conseil des EPF et le Credit Suisse Funds se sont mis d’accord sur le transfert à la Confédération du SwissTech Convention Center. Une rétrocession anticipée va avoir lieu à partir de 2024 et jusqu’en 2026 au plus tard, comme l’a annoncé Credit Suisse, mais nécessite encore l’accord du Conseil fédéral et des Chambres fédérales.