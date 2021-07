Cyclisme - Pas sélectionné par son équipe, il dispute le Tour tout seul

C ’ est un pari fou que s ’ est lancé Lachlan Morton! Non sélectionné par son équipe EF Education-NIPPO pour le Tour de France , le coureur de 29 ans - habitu é à effectuer de grande s épopées à vélo en marge de sa carrière - a décidé de s’élancer une heure après le peloton de la Grande Boucle .

Un challenge pour la bonne cause

Voir le jour poindre après une nuit passée en selle, espérer qu’u n e boulangerie sera ouverte à l’aube, dormir quelques heures sous un abri de fortune et s’arrêter de temps en temps dans un restaurant ou un petit hôtel qu a nd la fatigue devient trop forte, le défi est de taille : « Je sais que ce sera la randonnée la plus exigeante physiquement que j ’ ai entreprise » , a notamment déclaré Lachlan Morton dans des propos rapportés par BikeRadar .

Soutenu par Rapha, la marque de vêtements de cyclisme, et sa formation, l’Australien, qui n’avait jamais disputé le Tour, va également faire cet Alt Tour - le nom donné à cette randonnée - pour la bonne cause puisque Rapha et EF Education-NIPPO offriront 500 vélos chacun à Word Bicycle Relief, une organisation à but non lucratif qui offre des vélos aux personnes qui sont dans le besoin.