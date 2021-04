Jeux vidéo - Pas si facile de rivaliser avec «Animal Crossing»!

L’immense succès d’«Animal Crossing: New Horizons», dans lequel le joueur décore à son goût un village entier et ses alentours, a fait de nombreux émules, dont la dernière production de Spry Fox. «Cozy Grove» emmène donc un joueur camper sur une île hantée bien peu accueillante au début. En tant que boy-scout, on doit ainsi explorer chaque jour l’ensemble du territoire afin de dénicher des secrets et aider une ribambelle de fantômes indigènes à retrouver la paix. Ces généreux coups de main ne sont pas si désintéressés que ça, car ils permettent ensuite de récupérer des récompenses et d’engendrer des extensions de l’atoll. De quoi donner lieu à de nouvelles missions et ainsi de suite jusqu’à la fin des temps.