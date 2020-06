Eve Hewson

Pas si facile d’être la fille de Bono

L’actrice Eve Hewson admet qu’avoir un père célèbre lui a ouvert des portes, mais cela a fini par devenir un obstacle…

À l’instar d’autres enfants de stars, Eve Hewson bénéficie de nombreux avantages dans sa vie professionnelle. Cependant, la fille de Bono, leader du groupe U2, trouve que tout n’est pas si rose pour elle. Selon l’Irlandaise de 28 ans, quand elle doit convaincre des réalisateurs pour décrocher un rôle, son identité peut compliquer les choses. «Cela devient comme un obstacle car ils n’arrivent pas me dissocier de mon père ou me voir juste comme une personne. Ils ont souvent des attentes très négatives et ils ne pensent vraiment pas que je vais être bonne. Et si je le suis, ils sont assez surpris», confie-t-elle à Radio Times.