États-Unis : Pas simple de voir son amoureuse en embrasser un autre

Le mari de Lily Collins a avoué qu’il avait été distrait par la scène où celle-ci embrasse Jesse Plemons, son partenaire à l’écran.

«Le seul moment où c’était un peu difficile de rester concentré, c’est quand Jesse Plemons, qui est un très bon ami, la prend dans ses bras et l’embrasse, a confié Charlie McDowell à Entertainment Tonight. Je me suis dit: «Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Mon super pote qui embrasse ma fiancée!» À préciser que celle qui était sa fiancée est désormais sa femme, puisque Lily Collins et Charlie McDowell se sont mariés en septembre 2021.