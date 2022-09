Ne jamais enterrer trop vite un buteur et une équipe de classe mondiale. Mercredi soir, Erling Haaland et les Citizens ont paru bien emprunté contre Dortmund, pendant 80 minutes. Ils n'avaient même pas encore cadré le moindre tir, quand Stones a réveillé tout le stade d'une frappe foudroyante pris de 20 mètres. Les Allemands étaient alors en sursis, ils ont fini K.O..

Car quatre minutes plus tard, c'est le Robocop norvégien qui a fait parler sa classe, d'un but qui fera à n'en pas douter le tour du monde. Sur un centre de Cancelo venu de la gauche, l'ancien joueur du Borussia s'est envolé et a réussi à rabattre le cuir au bon endroit d'une volée/talonnade absolument exceptionnelle. Et tant pis pour le BVB, qui avait parfaitement joué le coup jusqu'ici et ouvert le score à la 56e par Bellingham.