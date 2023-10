Ruby Barker tacle Netflix pour le manque de soutien après ses crises

Alors qu’elle avait révélé en mai 2022 avoir des problèmes de santé mentale , Ruby Barker, qui a joué Marina Thompson dans les saisons 1 et 2 de «La Chronique des Bridgerton», est revenue sur le manque de considération de Netflix et de Shondaland, la société de production de Shonda Rhimes. «Depuis que j’ai eu deux crises psychotiques pendant le tournage de cette série, personne de Netflix ni de Shondaland ne m’a contactée ou ne m’a envoyé un mail pour me demander si j’allais bien ou si je voulais bénéficier d’un suivi ou d’un soutien quelconque», a-t-elle dévoilé le 28 octobre 2023 dans le podcast «The LOAF».

La Britannique de 26 ans a précisé que son premier épisode psychotique, survenu peu après la fin du tournage de la saison 1 en 2019, avait nécessité une hospitalisation. Selon ses dires, celle-ci a été «dissimulée» et «tenue secrète» parce que la série était sur le point d’être diffusée en avant-première. Et la situation ne semble pas s’être améliorée après sa sortie de l’hôpital. La comédienne a expliqué avoir eu l’impression d’avoir un «pistolet physique métaphorique» sur la tempe pour «vendre le drame romantique et pétillant». «Je ne voulais pas pleurnicher là-dessus parce qu’alors je ne travaillerai plus jamais», a-t-elle conclu. Contactées par US Weekly, Netflix et Shondaland n’avaient, à l’heure d’écrire ses lignes, pas réagi aux dénonciations de l’actrice.