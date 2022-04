Présidentielle française: «Pas sûr que l’on serait prêts à voter aussi souvent qu’en Suisse»

Dimanche 24 avril, les Français choisiront, comme en 2017, qui d’ Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sera leur nouveau président. Selon le calendrier électoral, les citoyens auront ensuite leur mot à dire lors des législatives en juin prochain, puis plus jusqu’aux européennes de 2024. Et il faudra attendre 2027 pour voter à l’échelle départementale. Là encore, toujours pour des candidats, plutôt que pour des idées.

«Je suis partagé sur la question de savoir si l’on devrait nous donner la parole aussi souvent qu’en Suisse et sur des sujets aussi divers. Pas sûr que l’on serait prêts…» déclare Pierre, 66 ans. Marié à une Vaudoise venue vivre avec lui il y a près de vingt ans à Annecy, Pierre ne peut s’empêcher de guigner ce qui se joue régulièrement lors de nos votations fédérales. Certains objets le titillent.

La question du RIC

«C’est vrai qu’à force de voter pour des candidats, on en oublie parfois les sujets de fond. D’autant que les dirigeants ne tiennent pas toujours compte de l’avis du peuple», complète Océane, 26 ans. Cette dernière estime que les «sujets de société qui font débat depuis des années» devraient faire l’objet d’un référendum en France. «Je pense à des thématiques comme le suicide assisté, par exemple», ajoute-t-elle.

D’après une étude réalisée en février dernier par l’institut de sondages d’opinion Ifop, près des trois quarts de la population française serait favorable au référendum d’initiative citoyenne (RIC). Et l’an dernier, 82% des Français disaient justement vouloir un référendum sur un sujet comme la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, selon un autre sondage du même institut.

Mais dans la perspective d’un RIC, tant Océane que Pierre redoutent le «fort esprit de contestation qui pourrait paralyser la vie politique» du pays. «Je crains qu’en France, on serait davantage dans l’optique de contrer le pouvoir en place, plutôt que de réfléchir aux réels enjeux d’une thématique en soi», résume le sexagénaire.

Au bureau de vote comme à l’église

Malgré son côté progressiste, Pierre reste très attaché au système politique français. «Le vote électronique n’étant pas généralisé, on continue de se déplacer pour glisser son bulletin dans l’urne, ce qui a un certain charme. Les bars autour des bureaux de vote sont pleins, comme à la sortie de l’église. Et c’est un rituel auquel je tiens.»