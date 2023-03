Argovie : Pas sûr qu’ils aient été virés de leur appart pour y loger des réfugiés

Il y a quelques jours, on apprenait que 49 locataires avaient reçu leur lettre de congé et qu’ils devaient avoir quitté les logements loués à Windisch (AG) pour juin. L’affaire avait fait grand bruit puisque ces appartements doivent servir à accueillir 100 réfugiés par le canton d’Argovie. Aujourd’hui, le bailleur s’est exprimé dans le journal régional de la télévision alémanique. Les immeubles concernés ont besoin d’être rénovés et il est prévu d’y construire un nouveau bâtiment. Dans ce contexte, le canton d’Argovie s’est alors renseigné pour savoir ce qui allait se passer avant la construction. Du coup, la nouvelle construction prévue aurait été le motif de résiliation, et non le centre d’asile.