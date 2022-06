Simon Castaldi tacle son ancienne belle-mère

Simon Castaldi : Pas tendre avec son ancienne belle-mère

Simon Castaldi considère Flavie Flament, ex-épouse de son père, comme «une briseuse de ménage».

Aujourd’hui, sa relation avec son ancienne belle-mère, qui a eu un fils avec Benjamin, dont elle a divorcé en 2008, est quasi inexistante. «Je ne l’appelle pas tous les quatre matins et je la vois très peu. Les rapports sont nuls, il n’y a rien. Le néant.» Et l’ex-candidat des «Apprentis aventuriers» d’ajouter: «Au fond de moi, j’aurai toujours l’image d’une briseuse de couple. Enfin, j’ai l’image de la femme pour qui mon père a quitté ma mère. Il y a toujours ce petit traumatisme, même si je n’ai aucun problème avec Flavie, et je lui souhaite tout le bonheur du monde.»