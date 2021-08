Genève : Pas touche à l’orthographe, demande une pétition

Plus de 5000 personnes ont signé un texte contre l’orthographe rectifiée, qui devrait être enseignée dans les classes romandes dès 2023.

Validée par l’Académie française, cette nouvelle orthographe est enseignée en France depuis 2016, tandis que l’ancienne reste tolérée. La réforme a notamment aboli certains accents circonflexes. Une atteinte à notre patrimoine linguistique, selon Jean Romain. La CIIP prévoit aussi d’introduire le langage épicène. «C’est encore l’aspect qui me gène le moins, réagit le député PLR, cité par le quotidien genevois. Bien sûr, on ne parle pas des points médians, tirets et autres graphies difficiles à lire du langage inclusif, mais bien de tournures de phrases qui permettent d’inclure les deux sexes», telles que «les membres du parlement» plutôt que «des députés et des députées».