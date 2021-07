Garde suisse au Vatican : Pas tout le monde n’est d’accord pour payer la rénovation de la caserne

La Fondation qui organise les travaux doit trouver les fonds. La liste des participants s’allonge, mais quelques réticences se font entendre.

La Fondation qui gère le projet doit récolter plus de 50 millions de francs.

Des dons privés et soutiens publics affluent pour financer la rénovation de la caserne qui abrite les Gardes suisses au Vatican. Les travaux sont budgetés à environ 50 millions de francs. Récemment, le Conseil fédéral avait décidé de participer à hauteur de 5 millions. Et les Cantons ont aussi à décider s’ils veulent prendre part au financement et pour combien, même si la proposition est de donner l’équivalent d’un franc par habitant.